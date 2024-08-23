У Львівській області сталася ДТП з двома постраждалими підлітками

Наслідки ДТП у Скнилеві. Фото: Національна поліція

У селі Скнилів Львівської області трапилася дорожньо-транспортна пригода. Мотоцикл на повній швидкості влетів у автомобіль, внаслідок чого постраждали двоє підлітків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області у п'ятницю, 23 серпня.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла Skybike CRDX TRX 200, 16-річний підліток, не впорався з керуванням і врізався у припаркований автомобіль Renault Dokker.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його неповнолітній пасажир отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил дорожнього руху". Винуватцю загрожує три роки позбавлення волі.

Слідство продовжується.