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Во Львовской области мотоцикл влетел в авто — в полиции заявили о пострадавших подростках

23 августа 2024 16:40
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области произошло ДТП с двумя пострадавшими подростками
Последствия ДТП в Скнилеве. Фото: Национальная полиция
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В селе Скнилов Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоцикл на полной скорости влетел в автомобиль, в результате чего пострадали двое подростков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в пятницу, 23 августа.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель мотоцикла Skybike CRDX TRX 200, 16-летний подросток, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Renault Dokker.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "Нарушение ПДД". Виновнику грозит три года лишения свободы.

Следствие продолжается.

львовщина дтп
Скриншот заявления полиции Львовской области

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