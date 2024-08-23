Во Львовской области произошло ДТП с двумя пострадавшими подростками

Последствия ДТП в Скнилеве. Фото: Национальная полиция

В селе Скнилов Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоцикл на полной скорости влетел в автомобиль, в результате чего пострадали двое подростков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в пятницу, 23 августа.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель мотоцикла Skybike CRDX TRX 200, 16-летний подросток, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Renault Dokker.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "Нарушение ПДД". Виновнику грозит три года лишения свободы.

Следствие продолжается.