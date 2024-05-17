На Львівщині на чотирьохрічну дитину впала стіна будинку

Фото з місця трагедії. Фото: ДСНС у Львівській області / Facebook

У Львівській області в селі Тарасівка під час ремонтних робіт трапилася трагедія — стіна будинку обвалилась на дитину. Внаслідок події 4-річная дівчинка померла.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області у Facebook у п'ятницю, 17 травня.

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Подробиці трагедії

О 16:04 рятувальники отримали повідомлення про обвал частини будинку в селі Тарасівка Львівського району, де під завалами може перебувати чотирирічна дівчинка.

Після прибуття на місце події стало відомо, що в будинку проводилися ремонтні роботи, а саме у той час, коли стіна обвалилась, дівчинка гралася поблизу.

Фото з місця трагедії. Фото: ДСНС у Львівській області / Facebook

Фото з місця трагедії. Фото: ДСНС у Львівській області / Facebook

Фото з місця трагедії. Фото: ДСНС у Львівській області / Facebook 1 / 3

За допомогою спеціального обладнання рятувальники змогли витягти тіло дитини 2019 року народження з-під завалів.

Фото з місця трагедії. Фото: ДСНС у Львівській області / Facebook

До цього у Львові поліцейські жорстоко затримали жінку на велосипеді. Вона рухалась тротуаром.

Також На Броварському проспекті у столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинула маленька дитина, у тяжкому стані чоловік та вагітна жінка.