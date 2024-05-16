У Львові поліція жорстоко затримала жінку на велосипеді — розпочато розслідування

Затримання жінки у Львові. Фото: скриншот з відео

У Львові поліцейські жорстоко затримали жінку на велосипеді. Вона рухалась тротуаром.

Відео поширилось у соцмережах у четвер, 16 травня.

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На відео можна побачити, як правоохоронці повалили дівчину на землю. Після цього вони вдягли кайданки та повели її до автомобіля. Жінка намагалась пручатися, а її знайомі кричали на поліцейських.

У соцмережах пишуть, що затримана відмовилася показати документи на вимогу поліції, тому її доставили до дільниці для уточнення даних.

Реакція поліції

"У соцмережах розповсюджують відео за участю велопатруля та інших підрозділів патрульної поліції Львівської області", — йдеться у повідомленні пресслужби патрульної поліції Львівської області.

Наразі за фактом події розпочато службове розслідування.

Допис патрульної поліції Львівської області. Фото: скриншот

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