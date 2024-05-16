Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові поліція жорстоко затримала жінку на велосипеді — розпочато розслідування arrow

У Львові поліція жорстоко затримала жінку на велосипеді — розпочато розслідування

16 травня 2024 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові поліція жорстоко затримала жінку на велосипеді — розпочато розслідування
Затримання жінки у Львові. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львові поліцейські жорстоко затримали жінку на велосипеді. Вона рухалась тротуаром.

Відео поширилось у соцмережах у четвер, 16 травня.

Читайте також:

Грубе затримання жінки в Львові

На відео можна побачити, як правоохоронці повалили дівчину на землю. Після цього вони вдягли кайданки та повели її до автомобіля. Жінка намагалась пручатися, а її знайомі кричали на поліцейських.

У соцмережах пишуть, що затримана відмовилася показати документи на вимогу поліції, тому її доставили до дільниці для уточнення даних.

Реакція поліції

"У соцмережах розповсюджують відео за участю велопатруля та інших підрозділів патрульної поліції Львівської області", — йдеться у повідомленні пресслужби патрульної поліції Львівської області.

Наразі за фактом події розпочато службове розслідування.

null
Допис патрульної поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, в громадському транспорті Одесі не припиняються скандали та випадки примусової мобілізації чоловіків. Так, група військових витягнула з маршрутки цивільного та силоміць відвела його до буса. 

Також поліція Виноградова Закарпатської області розслідує кримінальне провадження за фактом конфлікту з працівниками територіального центру комплектування. Під час сутички з ромами вони здійснили попереджувальні постріли.

скандал
велосипеди
Львів
поліція
розслідування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

16 травня 2024
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ