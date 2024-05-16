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Во Львове полиция жестоко задержала женщину на велосипеде — начато расследование

16 мая 2024 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове полиция жестоко задержала женщину на велосипеде — начато расследование
Задержание женщины во Львове. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове полицейские жестоко задержали женщину на велосипеде. Она двигалась по тротуару.

Видео распространилось в соцсетях в четверг, 16 мая.

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На видео можно увидеть, как правоохранители повалили девушку на землю. После этого они надели наручники и повели ее к автомобилю. Женщина пыталась сопротивляться, а ее знакомые кричали на полицейских.

В соцсетях пишут, что задержанная отказалась показать документы по требованию полиции, поэтому ее доставили в участок для уточнения данных.

Реакция полиции

"В соцсетях распространяют видео с участием велопатруля и других подразделений патрульной полиции Львовской области", — говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львовской области.

По факту происшествия начато служебное расследование.

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Пост патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, в общественном транспорте в Одессе не прекращаются скандалы и случаи принудительной мобилизации мужчин. Так, группа военных вытащила из маршрутки гражданского и насильно отвела его к бусу.

Также полиция Виноградова в Закарпатской области расследует уголовное производство по факту конфликта с работниками территориального центра комплектования. Во время стычки с ромами они произвели предупредительные выстрелы.

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Львов
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