Во Львове полиция жестоко задержала женщину на велосипеде — начато расследование

Задержание женщины во Львове. Фото: скриншот с видео

Во Львове полицейские жестоко задержали женщину на велосипеде. Она двигалась по тротуару.

Видео распространилось в соцсетях в четверг, 16 мая.

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На видео можно увидеть, как правоохранители повалили девушку на землю. После этого они надели наручники и повели ее к автомобилю. Женщина пыталась сопротивляться, а ее знакомые кричали на полицейских.

В соцсетях пишут, что задержанная отказалась показать документы по требованию полиции, поэтому ее доставили в участок для уточнения данных.

Реакция полиции

"В соцсетях распространяют видео с участием велопатруля и других подразделений патрульной полиции Львовской области", — говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львовской области.

По факту происшествия начато служебное расследование.

Пост патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, в общественном транспорте в Одессе не прекращаются скандалы и случаи принудительной мобилизации мужчин. Так, группа военных вытащила из маршрутки гражданского и насильно отвела его к бусу.

Также полиция Виноградова в Закарпатской области расследует уголовное производство по факту конфликта с работниками территориального центра комплектования. Во время стычки с ромами они произвели предупредительные выстрелы.