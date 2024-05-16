Во Львове полиция жестоко задержала женщину на велосипеде — начато расследование
Во Львове полицейские жестоко задержали женщину на велосипеде. Она двигалась по тротуару.
Видео распространилось в соцсетях в четверг, 16 мая.
Грубое задержание женщины во Львове
На видео можно увидеть, как правоохранители повалили девушку на землю. После этого они надели наручники и повели ее к автомобилю. Женщина пыталась сопротивляться, а ее знакомые кричали на полицейских.
В соцсетях пишут, что задержанная отказалась показать документы по требованию полиции, поэтому ее доставили в участок для уточнения данных.
Реакция полиции
"В соцсетях распространяют видео с участием велопатруля и других подразделений патрульной полиции Львовской области", — говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Львовской области.
По факту происшествия начато служебное расследование.
Напомним, в общественном транспорте в Одессе не прекращаются скандалы и случаи принудительной мобилизации мужчин. Так, группа военных вытащила из маршрутки гражданского и насильно отвела его к бусу.
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