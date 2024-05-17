Во Львовской области на четырехлетнего ребенка упала стена дома

Фото с места трагедии. Фото: ГСЧС во Львовской области / Facebook

Во Львовской области в селе Тарасовка во время ремонтных работ произошла трагедия — стена дома обрушилась на ребенка. В результате происшествия 4-летняя девочка умерла.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области в Facebook в пятницу, 17 мая.

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Подробности трагедии

В 16:04 спасатели получили сообщение об обвале части дома в селе Тарасовка Львовского района, где под завалами может находиться четырехлетняя девочка.

По прибытии на место происшествия стало известно, что в доме проводились ремонтные работы, а именно в то время, когда стена обрушилась, девочка играла поблизости.

Фото с места трагедии. Фото: ГСЧС во Львовской области / Facebook

Фото с места трагедии. Фото: ГСЧС во Львовской области / Facebook

Фото с места трагедии. Фото: ГСЧС во Львовской области / Facebook 1/3 ​ 3

С помощью специального оборудования спасатели смогли извлечь тело ребенка 2019 года рождения из-под завалов.

Фото с места трагедии. Фото: ГСЧС во Львовской области / Facebook

До этого во Львове полицейские жестоко задержали женщину на велосипеде. Она двигалась по тротуару.

Также на Броварском проспекте в столице произошло смертельное ДТП. Погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина.