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Во Львовской области на четырехлетнего ребенка упала стена дома

17 мая 2024 19:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Во Львовской области на четырехлетнего ребенка упала стена дома
Фото с места трагедии. Фото: ГСЧС во Львовской области / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Во Львовской области в селе Тарасовка во время ремонтных работ произошла трагедия — стена дома обрушилась на ребенка. В результате происшествия 4-летняя девочка умерла.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области в Facebook в пятницу, 17 мая.

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Подробности трагедии

В 16:04 спасатели получили сообщение об обвале части дома в селе Тарасовка Львовского района, где под завалами может находиться четырехлетняя девочка.

По прибытии на место происшествия стало известно, что в доме проводились ремонтные работы, а именно в то время, когда стена обрушилась, девочка играла поблизости.

  • Во Львовской области на четырехлетнего ребенка упала стена дома - фото 1
    Фото с места трагедии. Фото: ГСЧС во Львовской области / Facebook
  • Во Львовской области на четырехлетнего ребенка упала стена дома - фото 2
    Фото с места трагедии. Фото: ГСЧС во Львовской области / Facebook
  • Во Львовской области на четырехлетнего ребенка упала стена дома - фото 3
    Фото с места трагедии. Фото: ГСЧС во Львовской области / Facebook
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С помощью специального оборудования спасатели смогли извлечь тело ребенка 2019 года рождения из-под завалов.

Во Львовской области на четырехлетнего ребенка упала стена дома - фото 4
Фото с места трагедии. Фото: ГСЧС во Львовской области / Facebook

До этого во Львове полицейские жестоко задержали женщину на велосипеде. Она двигалась по тротуару.

Также на Броварском проспекте в столице произошло смертельное ДТП. Погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина.

трагедия
смерть
дети
Львов
ГСЧС
спасатели

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