У селі Малехів на Львівщині перекинулося авто

Перевернутий автомобіль. Фото: Telegram/Ігор Зінкевич

У селі Малехів Львівської області увечері в понеділок, 25 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода. На трасі у напрямку Києва перекинувся автомобіль.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Telegram.

Читайте також:

ДТП на Львівщині 25 листопада

Зінкевич оприлюднив фотографії з місця ДТП, на яких видно перевернутий автомобіль на узбіччі дороги. На місце прибула поліція, працюють відповідні служби.

За попередньою інформацією, водій авто не врахував дорожню обстановку, рухався на небезпечній швидкості та злетів з додаткової смуги у кювет. Бокова частина транспортного засобу з водійської сторони зіткнулася з білбордом.

Місце ДТП. Фото: Telegram/Ігор Зінкевич

Перевернутий автомобіль. Фото: Telegram/Ігор Зінкевич

Наразі офіційної інформації від правоохоронних органів щодо аварії не надходило. Подробиць стосовно постраждалих та наслідків ДТП не повідомлялося.

Поруч з автомобілем можна помітити побиті шумозахисні екрани.

Нагадаємо, у Києві водій в стані алкогольного сп'яніння збив на пішохідному переході 14-річну дівчину та втік з місця ДТП.

Також ми писали, що на Львівщині сталася масштабна аварія за участю трьох авто: постраждали двоє водіїв та вагітна пасажирка.