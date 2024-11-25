В селе Малехов во Львовской области перевернулось авто

Перевернутый автомобиль. Фото: Telegram/Игорь Зинкевич

В селе Малехов Львовской области вечером в понедельник, 25 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. На трассе в направлении Киева перевернулся автомобиль.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Telegram.

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Зинкевич обнародовал фотографии с места ДТП, на которых видно перевернутый автомобиль на обочине дороги. На место прибыла полиция, работают соответствующие службы.

По предварительной информации, водитель авто не учел дорожную обстановку, двигался на опасной скорости и слетел с дополнительной полосы в кювет. Боковая часть транспортного средства с водительской стороны столкнулась с билбордом.

Место ДТП. Фото: Telegram/Игорь Зинкевич

Перевернутый автомобиль. Фото: Telegram/Игорь Зинкевич

Пока что официальной информации от правоохранительных органов об аварии не поступало. Подробности относительно пострадавших и последствий ДТП не сообщалось.

Рядом с автомобилем можно заметить разбитые шумозащитные экраны.

Напомним, в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку и сбежал с места ДТП.

Также мы писали, что на Львовщине произошла масштабная авария с участием трех авто: пострадали два водителя и беременная пассажирка.