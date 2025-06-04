Неповнолітня зняла відео під російську музику — рішення суду

На Львівщині неповнолітня зняла відео під музику РФ — її судили
У Львівській області судили школярку, яка вилізла на дорожній знак. Вона виклала відео у соціальні мережі під російську музику.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
21 квітня 2025 року на автодорозі між Яворівським та Львівським районами, дівчина вилізла на дорожній знак "Рава-Руська". Свої дії вона зняла на відео під російську музику та опублікувала в соцмережах, що викликало хвилю обурення.
Під час судового засідання неповнолітня в присутності її представника визнала свою провину. За її словами, вона закінчила 11 клас та готується до вступу у вищий навчальний заклад, а також пообіцяла, що подібне не повториться у майбутньому.
Рішення суд
Суд визнав її винною у вчиненні дрібного хуліганства та призначив їй покарання у вигляді попередження.
Нагадаємо, у Києві батьки дитини виграли дві справи проти школи за булінг.
А у Львові судили школяра, який фотографував людей на вулиці.
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