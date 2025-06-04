Несовершеннолетняя сняла видео под российскую музыку — решение суда

Суд принял решение. Иллюстративное фото: ckp.in.ua

Во Львовской области судили школьницу, которая вылезла на дорожный знак. Она выложила видео в социальные сети под российскую музыку.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

21 апреля 2025 года на автодороге между Яворивским и Львовским районами, девушка вылезла на дорожный знак "Рава-Русская". Свои действия она сняла на видео под российскую музыку и опубликовала в соцсетях, что вызвало волну возмущения.

Во время судебного заседания несовершеннолетняя в присутствии ее представителя признала свою вину. По ее словам, она закончила 11 класс и готовится к поступлению в высшее учебное заведение, а также пообещала, что подобное не повторится в будущем.

Решение суд

Суд признал ее виновной в совершении мелкого хулиганства и назначил ей наказание в виде предупреждения.

Напомним, в Киеве родители ребенка выиграли два дела против школы за буллинг.

А во Львове судили школьника, который фотографировал людей на улице.