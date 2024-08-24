У Львівській області діятимуть нові черги відключень - деталі

Генератор на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львівській області обленерго оновило черги графіків погодинних вимкнень. Через це у деяких споживачів змінилися групи обмежень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба обленерго у п'ятницю, 23 серпня.

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"У зв’язку з оновленням черг графіків погодинних вимкнень у деяких споживачів змінилась групи відключень. Адресні повідомлення про зміну групи отримали користувачі чат-ботів "Львівобленерго" у Viber/Telegram", — йдеться у повідомленні.

Перевірити свою групу відключень можна за посиланням. Для цього необхідно вказати: назву територіальної громади, назву населеного пункту та назву вулиці.

Скриншот сайту Львівобленерго

Водночас за даними Укренерго, завтра обмеження споживання світла в Україні не планується.

Скриншот допису Укренерго

Крім того, у денні години в енергосистемі фіксують профіцит електроенергії через активну роботу сонячних станцій.

Також енергетикам вдалося швидше завершити плановий ремонт енергоблока однієї з атомних станцій. Тому з 25 серпня Україна відновлює експорт надлишкової електроенергії до інших країн.