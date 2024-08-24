Во Львовской области будут действовать новые очереди отключений – детали

Генератор на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во Львовской области облэнерго обновило очереди графиков почасовых отключений. Поэтому у некоторых потребителей изменились группы ограничений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба облэнерго в пятницу, 23 августа.

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"В связи с обновлением очередей графиков почасовых отключений у некоторых потребителей изменилась группа отключений. Адресные сообщения об изменении группы получили пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго" в Viber/Telegram", — говорится в сообщении.

Проверить свою группу отключений можно по ссылке. Для этого необходимо указать название территориальной общины, название населенного пункта и название улицы.

Скриншот сайта Львовоблэнерго

В то же время, по данным Укрэнерго, завтра ограничение потребления света в Украине не планируется.

Скриншот поста Укрэнерго

Кроме того, в дневные часы в энергосистеме фиксируют профицит электроэнергии из-за активной работы солнечных станций.

Также энергетикам удалось быстрее завершить плановый ремонт энергоблока одной из атомных станций. Поэтому с 25 августа Украина возобновляет экспорт избыточной электроэнергии в другие страны.