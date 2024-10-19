У Дрогобичі чоловік відібрав в бабусі гриби та вигнав з дому — як його покарав суд

На Львівщині онук відібрав у бабці гриби та довів до депресії — що вирішив суд
У місті Дрогобич Львівської області онук відібрав у своєї бабусі зібрані гриби та вигнав її з дому, що спровокувало у жінки депресію. Чоловік був п'яним.
Про це стало відомо з вироку суду, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах суду вказано, що 30-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння не лише відібрав у бабусі гриби, а ображав, лаявся та вигнав жінку з її власного будинку.
Бабуся, відчуваючи психологічний тиск, викликала поліцію. Суд встановив, що через дії внука жінка отримала депресивний розлад з тривожно-депресивною симптоматикою. Згодом постраждала уклала з обвинуваченим угоду про примирення.
Рішення суду
Суд, дослідивши матеріали справи, призначив чоловіку покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.
Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік праскою вбив тещу, він був п'яним. Суд обрав міру запобіжного заходу.
А у Миколаївській області чоловік до смерті побив свою співмешканку, а потім закопав тіло у лісі.
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