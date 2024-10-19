У Дрогобичі чоловік відібрав в бабусі гриби та вигнав з дому — як його покарав суд

Збір грибів. Ілюстративне фото: dpa

У місті Дрогобич Львівської області онук відібрав у своєї бабусі зібрані гриби та вигнав її з дому, що спровокувало у жінки депресію. Чоловік був п'яним.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що 30-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння не лише відібрав у бабусі гриби, а ображав, лаявся та вигнав жінку з її власного будинку.

Бабуся, відчуваючи психологічний тиск, викликала поліцію. Суд встановив, що через дії внука жінка отримала депресивний розлад з тривожно-депресивною симптоматикою. Згодом постраждала уклала з обвинуваченим угоду про примирення.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, призначив чоловіку покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік праскою вбив тещу, він був п'яним. Суд обрав міру запобіжного заходу.

А у Миколаївській області чоловік до смерті побив свою співмешканку, а потім закопав тіло у лісі.