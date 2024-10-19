В Дрогобыче мужчина отобрал у бабушки грибы и выгнал из дома — как его наказал суд

Сбор грибов. Иллюстративное фото: dpa

В Дрогобыче Львовской области внук отобрал у своей бабушки собранные грибы и выгнал ее из дома, что спровоцировало у женщины депрессию. Мужчина был пьян.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения не только отобрал у бабушки грибы, а обижал, ругался и выгнал женщину из ее собственного дома.

Бабушка, чувствуя психологическое давление, вызвала полицию. Суд установил, что из-за действий внука женщина получила депрессивное расстройство с тревожно-депрессивной симптоматикой. Впоследствии пострадавшая заключила с обвиняемым соглашение о примирении.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, назначил мужчине наказание в размере 240 часов общественных работ.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина утюгом убил тещу, он был пьян. Суд избрал меру пресечения.

А в Николаевской области мужчина до смерти избил свою сожительницу, а затем закопал тело в лесу.