У Львові військовий отримав 5 років за гратами за дезертирство

У Львові військовий самовільно покинув частину — що вирішив суд
У Львові військовослужбовець Дмитро Г. вічі самовільно покидав розташування своєї військової частини. Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі.
Подробиці справи описані у Єдиному реєстрі судових справ.
Деталі справи
Суду стало відомо, що Дмитро Г. є уродженцем Росії, але має українське громадянство. Він проходив військову службу за контрактом у одній із військових частин Львова.
У березні 2024 року чоловік самовільно залишив розташування частини і добровільно повернувся лише у червні. Того дня він знову втік зі служби, аж доки у вересні 2024 року його місце перебування не встановили детективи ДБР.
Рішення суду
У межах судового розгляду Дмитро Г. уклав із прокуратурою угоду про визнання вини та у вчиненому розкаявся.
Однак, не зважаючи на це, суддя визнав обвинувачуваного винним та призначив йому п'ять років позбавлення волі.
Цей вирок можна оскаржити в апеляції протягом 30 днів.
Раніше ми повідомляли, що у Львівській області військовослужбовець пообіцяв чоловіку призовного віку, що може допомогти йому виїхати за кордон за 6 тисяч доларів. Правоохоронці викрили злочинну схему.
Нагадаємо, на Волині чоловік, хворий на гепатит, проігнорував бойову повістку від ТЦК. Суд присудив йому тюремний термін.
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