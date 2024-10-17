У Львові військовий отримав 5 років за гратами за дезертирство

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Львові військовослужбовець Дмитро Г. вічі самовільно покидав розташування своєї військової частини. Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі.

Подробиці справи описані у Єдиному реєстрі судових справ.

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Деталі справи

Суду стало відомо, що Дмитро Г. є уродженцем Росії, але має українське громадянство. Він проходив військову службу за контрактом у одній із військових частин Львова.

У березні 2024 року чоловік самовільно залишив розташування частини і добровільно повернувся лише у червні. Того дня він знову втік зі служби, аж доки у вересні 2024 року його місце перебування не встановили детективи ДБР.

Рішення суду

У межах судового розгляду Дмитро Г. уклав із прокуратурою угоду про визнання вини та у вчиненому розкаявся.

Однак, не зважаючи на це, суддя визнав обвинувачуваного винним та призначив йому п'ять років позбавлення волі.

Цей вирок можна оскаржити в апеляції протягом 30 днів.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області військовослужбовець пообіцяв чоловіку призовного віку, що може допомогти йому виїхати за кордон за 6 тисяч доларів. Правоохоронці викрили злочинну схему.

Нагадаємо, на Волині чоловік, хворий на гепатит, проігнорував бойову повістку від ТЦК. Суд присудив йому тюремний термін.