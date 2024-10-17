Во Львове военный получил 5 лет за решеткой за дезертирство

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львове военнослужащий Дмитрий Г. дважды самовольно покидал расположение своей воинской части. Суд назначил ему пять лет лишения свободы.

Подробности дела описаны в Едином реестре судебных дел.

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Детали дела

Суду стало известно, что Дмитрий Г. уроженец России, но имеет украинское гражданство. Он проходил военную службу по контракту в одной из воинских частей Львова.

В марте 2024 года мужчина самовольно покинул расположение части и вернулся только в июне. В тот день он снова скрылся со службы, пока в сентябре 2024 года его местонахождение не установили детективы ГБР.

Решение суда

В рамках судебного разбирательства Дмитрий Г. заключил с прокуратурой соглашение о признании вины и в содеянном раскаялся.

Однако несмотря на это, судья признал обвиняемого виновным и назначил ему пять лет лишения свободы.

Этот приговор может быть обжалован в апелляции в течение 30 дней.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области военнослужащий пообещал мужчине призывного возраста, что может помочь ему уехать за границу за 6 тысяч долларов. Правоохранители разоблачили преступную схему.

Напомним, на Волыни мужчина, больной гепатитом, проигнорировал боевую повестку от ТЦК. Суд приговорил его к тюремному сроку.