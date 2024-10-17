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На Львівщині солдат організував "білий квиток" ухилянту — як його покарав суд

17 жовтня 2024 09:31
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині солдат отримав 7 років за переправляння ухилянта за кордон
Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області солдат пообіцяв чоловіку призовного віку, що може допомогти йому виїхати за кордон за 6 тисяч доларів. Правоохоронці викрили організатора схеми, а суд призначив йому сім років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що 2023 року солдат зустрівся з чоловіком і сказав, що може допомогти йому виїхати за кордон. Свої послуги він оцінив у шість тисяч доларів. Однак суму потрібно було передати частинами. Перший транш у розмірі 2300 доларів ухилянт повинен був заплатити ще в Україні, а другий — вже після виїзду за кордон. 

Відомо, що за ці гроші ВЛК мала визнати чоловіка непридатним до військової служби за станом здоровʼя, тож він зміг би безперешкодно виїхати з країни.

Однак до правоохоронців звернувся свідок, який і надалі діяв під їхнім контролем. В результаті військового затримали одразу після того, як отримав гроші. 

Під час судового засідання солдат не визнав своєї провини і заявив, що свідок був винен йому гроші, а історію про виїзд за кордон він вигадав, щоб забрати гроші з боржника. 

Рішення суду

Трускавецький міський суд визнав винним солдата в організації незаконного переправлення ухилянта через кордон та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

Нагадаємо, на Волині чоловік хворий на гепатит проігнорував бойову повістку від ТЦК. Суд присудив йому тюремний термін. 

Також ми повідомляли, що у Львові засудили до позбавлення волі військовослужбовця. Боєць тричі самовільно залишав військову частину. Остання його втеча тривала майже два місяці.

суд Львівська область ухилянти солдати судові рішення

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