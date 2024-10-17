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На Львовщине солдат организовал "белый билет" уклонисту — как его наказал суд

17 октября 2024 09:31
Виктория Козырь - редактор
На Львовщине солдат получил 7 лет за переправку уклониста за границу
Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области солдат пообещал мужчине призывного возраста, что может помочь ему уехать за границу за 6 тысяч долларов. Правоохранители разоблачили организатора схемы, а суд назначил ему семь лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что в 2023 году солдат встретился с мужчиной и сказал, что может помочь ему выехать за границу. Свои услуги он оценил в шесть тысяч долларов. Однако сумму нужно было передать по частям. Первый транш в размере 2300 долларов уклонист должен был заплатить еще в Украине, а второй — уже после выезда за границу.

Известно, что за эти деньги ВВК должна была признать мужчину непригодным к военной службе по состоянию здоровья, поэтому он смог бы беспрепятственно уехать из страны.

Однако к правоохранителям обратился свидетель, который и дальше действовал под их контролем. В результате военный был задержан сразу после того, как получил деньги.

Во время судебного заседания солдат не признал своей вины и заявил, что свидетель должен ему деньги, а историю о выезде за границу он придумал, чтобы забрать деньги с должника.

Решение суда

Трускавецкий городской суд признал виновным солдата в организации незаконной переправки уклониста через границу и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор можно оспорить в течение 30 дней.

Напомним, на Волыни мужчина больной гепатитом проигнорировал боевую повестку от ТЦК. Суд приговорил его к тюремному сроку.

Также мы сообщали, что во Львове приговорили к лишению свободы военнослужащего. Боец трижды самовольно покидал воинскую часть. Последний его побег длился почти два месяца.

суд Львовская область уклонисты солдаты судебные решения

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