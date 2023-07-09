На Львівщині оштрафували стоматолога, який демонстрував геніталії у лікарні
Ще у травні на Львівщині розгорівся скандал через лікаря-стоматолога, який у лікарні дозволив собі лаятись та показав свої статеві органи. На чоловіка склали адміністративний протокол.
Про це повідомляє місцеве видання zahid. net.
Що відомо про ситуацію
У травні у міській лікарні в Сколе Львівської області лікар-стоматолог Святослав Слюсаренко лаявся нецензурними словами та оголював свої статеві органи. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол через порушення громадського порядку.
Згодом, а саме 6 липня, Сколівський районний суд Львівської області розглянув позов на лікаря та покарав його штрафом у 119 грн, визнавши винним у дрібному хуліганстві.
Окрім того, стоматолог має заплатити 536 грн судового збору. Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляції.
Нагадаємо, у Львівській області поліцейські розкрили вбивство 9-річної давності, де чоловік задушив неповнолітню дівчину, а тіло потім закопав в лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.