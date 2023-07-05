На Львівщині через 9 років розкрили вбивство 17-річної дівчини

Руки чоловіка в наручниках. Фото: УНІАН

На Львівщині поліцейські розкрили вбивство 9-річної давності, де чоловік задушив неповнолітню дівчину, а тіло потім закопав в лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.

Про це повідомили у Нацполіції України.

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Деталі слідства

Як повідомили у поліції, саме вбивство трапилось у серпні 2014 року. Тоді 38-річний житель Стрия задушив 17-річну дівчину. Для того, щоб приховати сліди злочину, закопав тіло неповнолітньої у лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.

"Оперативникам управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчим слідчого управління обласної поліції вдалося зібрати докази, які підтверджують причетність раніше судимого чоловіка до вбивства 9-річної давнини. На підставі отриманих доказів чоловікові повідомили про підозру за умисне вбивство", — йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіка взято під варту, а обвинувальний акт проти нього скеровано до суду за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У поліції уточнили, що наступні 15 років 46-річний обвинувачений може провести за ґратами.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Винниках, що біля Львова, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка з Чернівців за підозрою у вбивсті співмешканки. За даними поліції, затриманий чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

У Львові Личаківський районний суд виніс вирок чоловіку, який у 2021 році вбив львівську студентку Дар'ю Косенок. Суд присудив довічне позбавлення волі 22-річному Нестору Литвинчуку. Про це Новини.LIVE повідомив адвокат Ігор Акер, який представляв у суді постраждалого батька дівчини.