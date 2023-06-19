У Львові до довічного ув‘язнення засудили хлопця, який вбив студентку

Суддівський молоток: Фото: УНІАН

У Львові Личаківський районний суд виніс вирок чоловіку, який у 2021 році вбив львівську студентку Дар'ю Косенок. Суд присудив довічне позбавлення волі 22-річному Нестору Литвинчуку.

Про це Новини.LIVE повідомив адвокат Ігор Акер, який представляв у суді постраждалого батька дівчини.

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Деталі вироку

Згідно матеріалів справи, під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав, крім того він та його захисники просили перекваліфікувати статтю обвинувачення (з ч. 2 ст. 115 на ч. 1 ст. 115 ККУ), аби пом'якшити покарання. Вони стверджували, що завдані дівчині 27 ножових поранень не є свідченням особливої жорстокості.

Крім цього, суд стягнув з обвинуваченого на користь батька вбитої дівчини 861000 гривень моральної шкоди, з урахуванням того, що потерпілому частково відшкодована шкода у розмірі 139000 гривень. Вирок суду ще може бути оскаржений в апеляції.

Вбита дівчина була студенткою перської філології

Нагадаємо, зниклу 19-річну студентку перської філології Львівського університету Дар'ю Косенок, яка мешкала у гуртожитку, знайшли вбитою в орендованій квартирі на вул. Личаківській. Головним підозрюваним у вбивстві є її бойфренд, поліція оголосила його у розшук.

Вбита студентка — Дар'я Косенок. Фото: Нацполіція Львівщини

Дарь'я Косенок зникла у понеділок, 29 березня 2021року. Вранці вона вийшла з гуртожитку №3 ЛНУ ім. І. Франка, що на вул. Медової Печери, 39, а орієнтовно о 16:00 з нею зник зв'язок. Наступного дня її мати, яка мешкає у Кам'янському, зв'язалася з львівської поліцією з проханням знайти доньку.

На тілі дівчини виявили сліди насильницької смерті

Як повідомили у поліції, увечері вівторка, 30 березня, 19-річну дівчину знайшли мертвою у квартирі на вул. Личаківській, 36.

"На тілі загиблої правоохоронці виявили множинні рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті. Особу дівчини встановлено — нею виявилась 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного з львівських вищих навчальних закладів. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення та затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства", — йшлося в пресрелізі поліції.

30 березня 2021 року поліція затримала бойфренда вбитої львівської 19-річної студентки — Нестора Литвинчука.

Окрім того, ми раніше писали, на Львівщині судять молодшого сержанта, який минулого року застрелив строковика, поки той був у туалеті. 11 квітня Яворівський суд продовжив підозрюваному термін тримання під вартою ще до липня. Поки сержант перебуває у Львівському СІЗО, розслідування вбивства триває.

Ми раніше писали, що львівському диякону, який розбещував доньку, загрожує сім років тюрми. Після ухвали Галицького районного суду про продовження тримання під вартою стало відомо, що підозрюваний-педофіл — це Андрій Бурдик, протодиякон Гурбинського Свято-Воскресенського чоловічого монастиря на Повстанських могилах(ПЦУ), що на Рівненщині.