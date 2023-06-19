Во Львове к пожизненному заключению приговорили парня, убившего студентку

Судейский молоток: Фото: УНИАН

Во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор мужчине, который в 2021 году убил львовскую студентку Дарью Косенок. Суд приговорил пожизненное лишение свободы 22-летнему Нестору Литвинчуку.

Об этом Новини.LIVE сообщил адвокат Игорь Акер, представлявший в суде пострадавшего отца девушки.

Читайте также:

Детали приговора

Согласно материалам дела, во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал, кроме того, он и его защитники просили переквалифицировать статью обвинения (с ч. 2 ст. 115 на ч. 1 ст. 115 УКУ), чтобы смягчить наказание. Они утверждали, что причиненные девушке 27 ножевых ранений не являются свидетельством особой жестокости.

Кроме этого, суд взыскал с обвиняемого в пользу отца убитой девушки 861 000 гривен морального вреда, с учетом того, что потерпевшему частично возмещен ущерб в размере 139 000 гривен. Приговор суда может быть обжалован в апелляции.

Убитая девушка была студенткой персидской филологии

Напомним, пропавшую 19-летнюю студентку персидской филологии Львовского университета Дарью Косенок, проживавшую в общежитии, нашли убитой в съемной квартире на ул. Лычаковской. Главным подозреваемым в убийстве является ее бойфренд, полиция объявила его в розыск.

Убитая студентка - Дарья Косенок. Фото: Нацполиция Львовщины

Дарья Косенок исчезла в понедельник, 29 марта 2021 года. Утром она вышла из общежития №3 ЛНУ им. И. Франко на ул. Медовой Пещеры, 39, а ориентировочно в 16:00 с ней исчезла связь. На следующий день ее мать, проживающая в Каменском, связалась с львовской полицией с просьбой найти дочь.

На теле девушки обнаружили следы насильственной смерти

Как сообщили в полиции, вечером вторника, 30 марта, 19-летнюю девушку нашли мертвой в квартире по ул. Лычаковской, 36

"На теле погибшей правоохранители обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Личность девушки установлена - ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию". злоумышленника, причастного к совершению убийства", — говорилось в пресс-релизе полиции.

30 марта 2021 года полиция задержала бойфренда убитой львовской 19-летней студентки — Нестора Литвинчука.

Кроме того, мы раньше писали, во Львовской области судят младшего сержанта, который в прошлом году застрелил срочника, пока тот был в туалете. 11 апреля Яворивский суд продлил подозреваемому срок содержания под стражей еще до июля. Пока сержант находится во Львовском СИЗО, расследование убийства продолжается.

Мы раньше писали, что львовскому диакону, который развращал дочь, грозит семь лет тюрьмы. После постановления Галицкого районного суда о продлении содержания под стражей стало известно, что подозреваемый-педофил — это Андрей Бурдык, протодиакон Гурбинского Свято-Воскресенского мужского монастыря на Повстанческих могилах (ВЦУ) на Ровенщине.