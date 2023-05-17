Львівському диякону, який розбещував доньку, загрожує 7 років тюрми

Священник Андрій Бурдик під час служби в церкві. Фото: Facebook Андрія Бурдика

У лютому львівська поліція затримала та оголосила підозру 44-річному чоловікові, який роками розбещував власну доньку, примушував її фотографуватися оголеною і займався з нею оральним сексом. Тоді поліція не повідомила нічого про особу затриманого, однак від адвокатів було відомо, що затриманий є дияконом.

Про це йдеться йдеться в одній з ухвал Галицького районного суду Львова.

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Матеріали справи

Після ухвали Галицького районного суду про продовження тримання під вартою стало відомо, що підозрюваний-педофіл — це Андрій Бурдик, протодиякон Гурбинського Свято-Воскресенського чоловічого монастиря на Повстанських могилах(ПЦУ), що на Рівненщині.

44-річний Андрій Бурдик, який також називає себе "спеціалістом у сфері ІТ" і "журналістом", вже три місяці перебуває під вартою у львівському СІЗО. Нещодавно на судовому засіданні він просив пом'якшити запобіжний захід та випустити його під заставу, проте суддя таке клопотання не задовільнив.

З оприлюднених матеріалів справи відомо, що Андрій Бурдик розбещував доньку, яка залишилася з ним жити після розлучення з дружиною, впродовж кількох років. Вперше він це зробив, коли дівчинка навчалася у початковій школі.

"У травні 2011 року стався перший епізод, а саме коли дитина перебувала з батьком вдома, лежачи на ліжку із ним та спільно переглядали фільм. Батько зняв труси, у які був одягнений, та почав рукою проводити по своїх геніталіях, після чого взяв її за руку та поклав собі не статевий член, при цьому почав водити її рукою вперед та назад зі словами "сама попробуй"", — йдеться в одній з ухвал Галицького районного суду Львова.

Священник примушував роздягатись доньку

Андрій Бурдик систематично примушував доньку роздягатися перед ним та розглядав її, робив це навіть у лісі. Часто фотографував та знімав на відео оголену дитину, мацав її, а також показував їй свої геніталії.

"Користуючись довірою малолітньої, схилив її оголити нижню частину тіла, знявши одяг та спідню білизну у присутності жінки, яка в цей час також оголила на очах у малолітньої потерпілої нижню частину свого тіла, а підозрюваний, задовольняючи свою статеву пристрасть, розглядав їх та здійснював фотозйомку", — встановило слідство.

Диякон Бурдик неодноразово бив оголену дитину по сідницях руками, ременем, пластиковою трубкою, скакалкою або дерев'яною різкою. Батько змушував доньку мастурбувати йому та займався з дитиною оральним сексом.

Крім того, слідство встановило, що Бурдик збирав дитячу порнографію, це були знімки та відео не лише власної доньки, а інших дітей. Під час обшуків поліцейські виявили тисячі файлів із порнознімками та відео.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині суд виніс вирок педофілу, який у Жовківському районі розбещував та ґвалтував малолітніх дітей.

Також ми писали, що у Львові засудили чоловіка, який зґвалтував малолітнього хлопчика.

