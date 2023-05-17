Львовскому диакону, который развращал дочь, грозит 7 лет тюрьмы

Священник Андрей Бурдык во время службы в церкви. Фото: Facebook Андрея Бурдыка

В феврале львовская полиция задержала и объявила подозрение 44-летнему мужчине, который годами развращал свою дочь, заставлял ее фотографироваться обнаженной и занимался с ней оральным сексом. Тогда полиция не сообщила ничего о личности задержанного, однако от адвокатов было известно, что задержанный является диаконом.

Об этом говорится в одном из определений Галицкого районного суда Львова.

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Материалы дела

После постановления Галицкого районного суда о продлении содержания под стражей стало известно, что подозреваемый-педофил — это Андрей Бурдык, протодиакон Гурбинского Свято-Воскресенского мужского монастыря на Повстанческих могилах (ВЦУ) на Ровенщине.

44-летний Андрей Бурдык, также называющий себя "специалистом в сфере ИТ" и "журналистом", уже три месяца находится под стражей во львовском СИЗО. Недавно на судебном заседании он просил смягчить меру пресечения и выпустить ее под залог, однако судья такое ходатайство не удовлетворил.

Из обнародованных материалов дела известно, что Андрей Бурдык развращал дочь, оставшуюся с ним жить после развода с женой, на протяжении нескольких лет. В первый раз он это сделал, когда девочка училась в начальной школе.

"В мае 2011 года произошел первый эпизод, а именно, когда ребенок находился с отцом дома лежа на кровати с ним и совместно просматривали фильм. Отец снял трусы, в которые был одет, и начал рукой проводить по своим гениталиям, после чего взял его за руку и положил себе не половой член, при этом начал водить ее рукой вперед и назад со словами "сама попробуй", — говорится в одном из постановлений Галицкого районного суда Львова.

Священник заставлял раздеваться дочь

Андрей Бурдык систематически заставлял дочь раздеваться перед ним и рассматривал ее, делая это даже в лесу. Часто фотографировал и снимал на видео обнаженного ребенка, щупал его, а также показывал ему свои гениталии.

"Пользуясь доверием малолетней, склонил ее обнажить нижнюю часть тела, сняв одежду и нижнее белье в присутствии женщины, которая в это время также обнажила на глазах у малолетней пострадавшей нижнюю часть своего тела, а подозреваемый, удовлетворяя свою половую страсть, рассматривал их", — установило следствие.

Диакон Бурдык неоднократно избивал обнаженного ребенка по ягодицам руками, ремнем, пластиковой трубкой, скакалкой или деревянной резкой. Отец заставлял дочь мастурбировать ему и занимался с ребенком оральным сексом.

Кроме того, следствие установило, что Бурдык собирал детскую порнографию, это были снимки и видео не только дочери, но и других детей. В ходе обысков полицейские обнаружили тысячи файлов с порноснимками и видео.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд вынес приговор педофилу, который в Жовковском районе развращал и насиловал малолетних детей.

Также мы писали, что во Львове осудили мужчину, который изнасиловал малолетнего мальчика.