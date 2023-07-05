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Во Львовской области через 9 лет раскрыли убийство 17-летней девушки

5 июля 2023 14:51
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области через 9 лет раскрыли убийство 17-летней девушки
Мужские руки в наручниках. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области полицейские раскрыли убийство 9-летней давности, где мужчина задушил несовершеннолетнюю девушку, а тело потом закопал в лесополосе. До 2023 года девушка считалась без вести пропавшей.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

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Детали следствия

Как сообщили в полиции, само убийство произошло в августе 2014 года. Тогда 38-летний Стрыя задушил 17-летнюю девушку. Для того чтобы скрыть следы преступления, закопал тело несовершеннолетней в лесополосе. До 2023 года девушка считалась без вести пропавшей.

"Оперативникам управления стратегических расследований во Львовской области и следователям следственного управления областной полиции удалось собрать доказательства, подтверждающие причастность ранее судимого мужчины к убийству 9-летней давности. На основании полученных доказательств мужчине сообщили о подозрении за умышленное убийство", — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина взят под стражу, а обвинительный акт против него направлен в суд по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). В полиции уточнили, что следующие 15 лет 46-летний обвиняемый может провести за решеткой.

Напомним, мы ранее писали, что в Винниках возле Львова правоохранители задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор мужчине, который в 2021 году убил львовскую студентку Дарью Косенок. Суд приговорил пожизненное лишение свободы 22-летнему Нестору Литвинчуку. Об этом Новини.LIVE сообщил адвокат Игорь Акер, представлявший в суде пострадавшего отца девушки.

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