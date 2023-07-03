У лісі неподалік Львова затримали чоловіка, який вбив 37-річну жінку

Поліцейські затримали чоловіка у лісі. Фото: Нацполіція Львівщини

У Винниках, що біля Львова, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка з Чернівців за підозрою у вбивсті співмешканки. За даними поліції, затриманий чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили у Національній поліції Львівщини.

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Деталі слідства

"Як встановили правоохоронці, 1 липня близько 14.00 у лісопосадці в місті Винники між підозрюваним та його співмешканкою, місцевою жителькою віком 37 років, виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці удару ножем у ділянку грудей, спричинивши смертельну травму", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали 48-річного жителя Чернівців за підозрою у вбивстві співмешканки. Фото: Нацполіція Львівщини

Поліцейські затримали 48-річного жителя Чернівців за підозрою у вбивстві співмешканки. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові затримали злочинну групу, яка займалась рекетом. Як повідомили правоохоронці, у результаті спецоперації на Львівщині ліквідували діяльність лідера злочинного угруповання та його учасників. Зловмисники займались вимаганням грошей за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації.

Також, ми раніше писали, що Служба безпеки України продовжує затримувати прихильників Росії. Цього разу під гарячу руку правоохоронців потрапив бізнесмен зі Львова, який в обхід санкцій постачав до РФ Maybach та Rolls-Royce.