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В лесу недалеко от Львова задержали мужчину, который убил 37-летнюю женщину

3 июля 2023 14:10
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Марта Байдака
Журналист
В лесу недалеко от Львова задержали мужчину, который убил 37-летнюю женщину
Полицейские задержали мужчину в лесу. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Винниках, возле Львова, правоохранители задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

Об этом сообщили в Национальной полиции Львовщины.

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Детали следствия

"Как установили правоохранители, 1 июля около 14.00 в лесопосадке в городе Винники между подозреваемым и его сожительницей, местной жительницей в возрасте 37 лет, возник конфликт, во время которого мужчина нанес женщине удар ножом в участок груди, нанеся смертельную травму", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали 48-летнего жителя Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. Фото: Нацполиция Львовщины
Полицейские задержали 48-летнего мужчину по подозрению в убийстве сожительницы. Фото: Нацполиция Львовщины

Полицейские задержали 48-летнего мужчину по подозрению в убийстве сожительницы. Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове задержали преступную группу, которая занималась рэкетом. Как сообщили правоохранители, в результате спецоперации во Львовской области ликвидировали деятельность лидера преступной группировки и его участников. Злоумышленники занимались вымогательством денег за несуществующие долги или искусственно созданные конфликтные ситуации.

Также мы ранее писали, что Служба безопасности Украины продолжает задерживать сторонников России. На этот раз под горячую руку стражей порядка попал бизнесмен из Львова, который в обход санкций поставлял в РФ Maybach и Rolls-Royce.

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