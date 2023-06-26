У Львові затримали злочинну групу, яка займалась рекетом: деталі

Затрмання првоохоронцями злочинця. Фото: СБУ

Як повідомили правоохоронці, у результаті спецоперації на Львівщині ліквідували діяльність лідера злочинного угруповання та його учасників. Зловмисники займались вимаганням грошей за неіснуючі борги або через штучно створені конфліктні ситуації.

Про це інформує пресслужба Служби Безпеки України.

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Деталі затримання

Лідера банди рекетирів було затримано під час спецоперації у центрі міста. Ним виявився 52-річний мешканець Львівщини Іван Демʼянець на прізвисько "Потап".

"У разі незгоди платити "данину" — погрожували потерпілим застосуванням насилля та фізичною розправою. Серед громадян, у яких фігуранти намагалися "вибити" гроші були й щойно мобілізовані до лав українського війська. Зокрема, задокументовано, що зловмисники вимагали від одного з військових щомісячно сплачувати їм 2 тис. дол. за вигадану "заборгованість" ", — йдеться у повідомленні.

350 тисяч доларів "общаку"

В СБУ додають, що затримали лідера злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" данини — 40 тисяч гривень. При обшуку в його помешканні виявлено 350 тисяч доларів які можливо належать до так званого "общаку". Встановлено, що кримінальник спрямовував гроші на поповнення злочинної "каси", яку контролювали "злодії в законі" "злодії в законі" —"Рамаз Багдатський" та "Полік".

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану). За матеріалами СБУ, суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Служба безпеки України викрила російську шпигунську мережу на Яворівському полігоні. Зрадниками виявилися двоє військових і лікарка.

Також, ми раніше писали, що Служба безпеки України продовжує затримувати прихильників Росії. Цього разу під гарячу руку правоохоронців потрапив бізнесмен зі Львова, який в обхід санкцій постачав до РФ Maybach та Rolls-Royce.