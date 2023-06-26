Во Львове задержали преступную группу, которая занималась рэкетом: детали

Задержание правоохранителями преступника. Фото: СБУ

Как сообщили правоохранители, в результате спецоперации во Львовской области ликвидировали деятельность лидера преступной группировки и его участников. Злоумышленники занимались вымогательством денег за несуществующие долги или искусственно созданные конфликтные ситуации.

Об этом информирует пресс-служба Службы Безопасности Украины .

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Детали задержания

Лидер банды рэкетиров был задержан во время спецоперации в центре города. Им оказался 52-летний житель Львовщины Иван Демьянец по прозвищу "Потап".

"В случае несогласия платить "дань" — угрожали потерпевшим применением насилия и физической расправой. Среди граждан, у которых фигуранты пытались "выбить" деньги, были только и мобилизованы в ряды украинской армии. В частности, задокументировано, что злоумышленники требовали от одного из военных ежемесячно платить" им 2 тыс. долл. за вымышленную "задолженность"" , — говорится в сообщении.

350 тысяч долларов "общаку"

В СБУ добавляют, что задержали лидера преступной группировки при получении очередного "транша" дани — 40 тысяч гривен. При обыске в его доме обнаружено 350 тысяч долларов, которые, возможно, принадлежат к так называемому "общаку". Установлено, что уголовник направлял деньги на пополнение преступной "кассы", которую контролировали "воры в законе" "воры в законе" — "Рамаз Багдатский" и "Полик".

Изъяты деньги правоохранителями. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения). По материалам СБУ, суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности других участников группировки. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, мы ранее писали, что Служба безопасности Украины разоблачила российскую шпионскую сеть на Яворовском полигоне. Предателями оказались двое военных и врач.

Также мы ранее писали, что Служба безопасности Украины продолжает задерживать сторонников России. На этот раз под горячую руку стражей порядка попал бизнесмен из Львова, который в обход санкций поставлял в РФ Maybach и Rolls-Royce.