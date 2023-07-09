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Во Львовской области оштрафовали стоматолога, который демонстрировал гениталии в больнице

9 июля 2023 17:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львовской области оштрафовали стоматолога, который демонстрировал гениталии в больнице
Стоматолог Святослав Слюсаренко. Фото: facebook.com/slyusarenko.svyatoslav
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Еще в мае во Львовской области разгорелся скандал из-за врача-стоматолога, который в больнице позволил себе ругаться и показал свои половые органы. На мужчину составили административный протокол.

Об этом сообщает издание zahid. net.

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Что известно о ситуации

В мае в городской больнице в Сколе Львовской области врач-стоматолог Святослав Слюсаренко ругался нецензурными словами и обнажал свои половые органы. Полицейские составили на него административный протокол из-за нарушения общественного порядка.

Впоследствии 6 июля Сколевский районный суд Львовской области рассмотрел иск на врача и наказал его штрафом в 119 грн, признав виновным в мелком хулиганстве.

Кроме того, стоматолог должен заплатить 536 грн судебного сбора. Постановление суда еще не может быть обжаловано в апелляции.

Напомним, во Львовской области полицейские раскрыли убийство 9-летней давности, где мужчина задушил несовершеннолетнюю девушку, а тело затем закопал в лесополосе. До 2023 года девушка считалась без вести пропавшей.

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