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Головна Львів На Львівщині патрульні збили підлітка на "зебрі" — відео

На Львівщині патрульні збили підлітка на "зебрі" — відео

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 10:54
На Львівщині поліцейське авто збило неповнолітнього на переході
Підліток лежить на дорозі. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Машина поліцейських навіть не зупинилася Реакція поліції на ДТП

На Львівщині 25 червня службове авто патрульної поліції на швидкості зачепило підлітка, який переходив дорогу по "зебрі". ДТП трапилась на трасі Київ — Чоп поблизу села Красів.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівської області

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Машина поліцейських навіть не зупинилася

Перші кадри аварії з’явилися в мережі: на відео видно, як хлопець починає перехід пішохідним переходом, і в цей момент пролітає на великій швидкості поліцейська автівка.

На щастя, підлітка лише, ймовірно, зачепило злегка. На відео видно, як після зіткнення він падає на дорогу, але згодом самостійно встає на ноги. Примітно, що поліцейські навіть не зупинилися, а просто поїхали далі. 

Реакція поліції на ДТП

Правоохоронці підтвердили факт наїзду та повідомили, що неповнолітнього шпиталізувала швидка медична допомога. Стан постраждалого не уточнюється.

У поліції заявили про початок службового розслідування, щоб з’ясувати всі обставини інциденту.

"Біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ — Чоп сталася ДТП за участю службового автомобіля та неповнолітнього пішохода. Швидка допомога ушпиталила постраждалого. На місці події працюють слідчі. Обставини події встановлюються. Ініційовано службове розслідування", — повідомили у пресслужбі. 

Нагадаємо, нещодавно в Черкаській області працівник ТЦК збив жінку і поїхав геть з місця ДТП.

А у Львові юнак, який загинув внаслідок автокатастрофи, зміг посмертно врятувати життя трьом людям.

 

ДТП Львів підлітки поліція Львівська область
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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