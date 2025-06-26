Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львовщине патрульные сбили подростка на "зебре" — видео

На Львовщине патрульные сбили подростка на "зебре" — видео

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 10:54
На Львовщине полицейское авто сбило несовершеннолетнего на переходе
Подросток лежит на дороге. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Машина полицейских даже не остановилась Реакция полиции на ДТП

На Львовщине 25 июня служебное авто патрульной полиции на скорости задело подростка, который переходил дорогу по "зебре". ДТП произошло на трассе Киев — Чоп вблизи села Красов.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

Реклама
Читайте также:

Машина полицейских даже не остановилась

Первые кадры аварии появились в сети: на видео видно, как парень начинает переход по пешеходному переходу, и в этот момент пролетает на большой скорости полицейская машина.

К счастью, подростка лишь, вероятно, задело слегка. На видео видно, как после столкновения он падает на дорогу, но впоследствии самостоятельно встает на ноги. Примечательно, что полицейские даже не остановились, а просто поехали дальше.

Реакция полиции на ДТП

Правоохранители подтвердили факт наезда и сообщили, что несовершеннолетнего госпитализировала скорая медицинская помощь. Состояние пострадавшего не уточняется.

В полиции заявили о начале служебного расследования, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

"Возле села Красов Львовской области на автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего. На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, недавно в Черкасской области работник ТЦК сбил женщину и уехал с места ДТП.

А во Львове юноша, который погиб в результате автокатастрофы, смог посмертно спасти жизнь трем людям.

ДТП Львов подростки полиция Львовская область
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации