На Львовщине полицейское авто сбило несовершеннолетнего на переходе

Подросток лежит на дороге. Фото: кадр из видео

На Львовщине 25 июня служебное авто патрульной полиции на скорости задело подростка, который переходил дорогу по "зебре". ДТП произошло на трассе Киев — Чоп вблизи села Красов.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

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Машина полицейских даже не остановилась

Первые кадры аварии появились в сети: на видео видно, как парень начинает переход по пешеходному переходу, и в этот момент пролетает на большой скорости полицейская машина.

К счастью, подростка лишь, вероятно, задело слегка. На видео видно, как после столкновения он падает на дорогу, но впоследствии самостоятельно встает на ноги. Примечательно, что полицейские даже не остановились, а просто поехали дальше.

Реакция полиции на ДТП

Правоохранители подтвердили факт наезда и сообщили, что несовершеннолетнего госпитализировала скорая медицинская помощь. Состояние пострадавшего не уточняется.

В полиции заявили о начале служебного расследования, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

"Возле села Красов Львовской области на автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего. На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, недавно в Черкасской области работник ТЦК сбил женщину и уехал с места ДТП.

А во Львове юноша, который погиб в результате автокатастрофы, смог посмертно спасти жизнь трем людям.