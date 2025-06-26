На Львовщине полицейское авто сбило несовершеннолетнего на переходе

На Львовщине патрульные сбили подростка на "зебре" — видео
На Львовщине 25 июня служебное авто патрульной полиции на скорости задело подростка, который переходил дорогу по "зебре". ДТП произошло на трассе Киев — Чоп вблизи села Красов.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.
Машина полицейских даже не остановилась
Первые кадры аварии появились в сети: на видео видно, как парень начинает переход по пешеходному переходу, и в этот момент пролетает на большой скорости полицейская машина.
К счастью, подростка лишь, вероятно, задело слегка. На видео видно, как после столкновения он падает на дорогу, но впоследствии самостоятельно встает на ноги. Примечательно, что полицейские даже не остановились, а просто поехали дальше.
Реакция полиции на ДТП
Правоохранители подтвердили факт наезда и сообщили, что несовершеннолетнего госпитализировала скорая медицинская помощь. Состояние пострадавшего не уточняется.
В полиции заявили о начале служебного расследования, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
"Возле села Красов Львовской области на автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего. На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, недавно в Черкасской области работник ТЦК сбил женщину и уехал с места ДТП.
А во Львове юноша, который погиб в результате автокатастрофы, смог посмертно спасти жизнь трем людям.
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