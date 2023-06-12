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На Львівщині перевірили майже 1000 укриттів: скільки з них виявились непридатними

12 червня 2023 15:22
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині перевірили майже тисячу укриттів: відомо скільки з них виявились непридатними
Перевірка укриття на Львівщині. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області представники ДСНС та поліції обстежили об’єкти закладів освіти області, що можуть використовувати як укриття у разі небезпеки. Загалом перевірили 975 об’єктів.

Про це інформує прееслужба Львівської обласної військової адміністрації

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Деталі перевірки 

Найбільше порушень зафіксували у Дрогобицькому, Самбірському та Стрийському районах. Найменше порушень на Золочівщині та Яворівщині. Близько 30 об’єктів були зачиненими на момент перевірки. У результаті перевірок на 146 об’єктах зафіксували порушення.

"Місяць, щоб впорядкувати укриття"

"Голови громад, у яких виявили укриття в неналежному стані, мають рівно місяць, щоб впорядкувати їх. Відповідне розпорядження дав сьогодні. Контролюватиму його виконання особисто. Новий навчальний рік учні Львівщини мають почати в очному форматі, адже лише так освітній процес відбуватиметься повноцінно. Але це можливо лише за умови, що укриття в навчальних закладах будуть відповідати всім вимогам безпеки", — наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

Додамо, якщо ви живете у Львівській області і знаєте про укриття в закладах освіти, які є в неналежному стані або до них нема доступу, телефонуйте на гарячу лінію області "112" або ж до поліції. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що міський голова Львова Андрій Садовий анонсував перевірити усі комунальні укриття в місті.

Також ми писали, що у Києві спеціальна комісія перевірила понад чотири тисячі укриттів. За підрахунками, лише 15% укриттів столиці придатні для використання. 

Окрім того, з 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

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