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Во Львовской области проверили почти 1000 укрытий: сколько из них оказались непригодными

12 июня 2023 15:22
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области проверили почти тысячу укрытий: известно сколько из них оказались непригодными
Проверка укрытия во Львовской области. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области представители ГСЧС и полиции обследовали объекты учебных заведений области, которые могут использовать как укрытие в случае опасности. В общей сложности проверили 975 объектов.

Об этом информирует пресслужба Львовской областной военной администрации.

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Детали проверки

Больше всего нарушений зафиксировали в Дрогобычском, Самборском и Стрыйском районах. Меньше нарушений на Золочевщине и Яворовщине. Около 30 объектов были закрыты на момент проверки. В результате проверок на 146 объектах зафиксировали нарушение

"Месяц, чтобы упорядочить укрытие"

"Председатели общин, у которых обнаружили укрытие в неположенном состоянии, имеют ровно месяц, чтобы упорядочить их. Соответствующее распоряжение дал сегодня. Буду контролировать его выполнение лично. Новый учебный год ученики Львовщины должны начать в очном формате, ведь только так образовательный процесс будет происодить полноценно. Но это возможно только при условии, что укрытия в учебных заведениях будут удовлетворять всем требованиям безопасности", — подчеркнул начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Добавим, если вы живете во Львовской области и знаете об укрытиях в учебных заведениях, которые в ненадлежащем состоянии или к ним нет доступа, звоните на Горячую линию области "112" или в полицию.

Напомним, мы ранее писали, что мэр Львова Андрей Садовый анонсировал проверить все коммунальные укрытия в городе.

Также мы писали, что в Киеве специальная комиссия проверила более четырех тысяч укрытий. По подсчетам, только 15% укрытий столицы пригодны для использования.

Кроме того, с 1 июня правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

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