Як суд покарав військовослужбовця-псевдомінера, який повідомив про загрозу вибуху в житловому будинку на Львівщині

Суддя. Фото ілюстративне: arbitr.gov.ua

У Львівській області старший лейтенант однієї з військових частин збрехав правоохоронцям про замінування житлового будинку. Під час вчинення порушення фігурант був п'яним.

Про це йдеться у вироку Яворівського районного суду Львівської області. Матеріали справи опублікували в Єдиному реєстрі судових справ.

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався 11 серпня. Військовослужбовець, який є уродженцем Криму, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, повідомив про замінування житлової будівлі у Львівській області. Правоохоронці розшукали псевдомінера та відкрили кримінальне провадження.

Рішення суду

Військовий разом із прокурором уклав угоду про визнання винуватості. Навіщо він повідомляв про загрозу вибуху в будинку, невідомо. Імовірно, що причиною такої неадекватної поведінки стало сп'яніння. Обвинуваченому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, однак замінили ув'язнення роком іспитового терміну.

Наразі вирок ще не набув законної чинності. Його можна оскаржити, подавши апеляцію.