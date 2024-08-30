Как суд наказал военнослужащего-псевдоминира, который сообщил об угрозе взрыва в жилом доме во Львовской области

Судья. Фото иллюстративное: arbitr.gov.ua

Во Львовской области старший лейтенант одной из воинских частей соврал правоохранителям о заминировании жилого дома. При совершении нарушения фигурант был пьян.

Об этом говорится в приговоре Яворивского районного суда Львовской области. Материалы дела опубликовали в Едином реестре судебных дел.

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Детали дела

Инцидент произошел 11 августа. Военнослужащий, который является уроженцем Крыма, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о заминировании жилого здания во Львовской области. Правоохранители разыскали псевдоминера и открыли уголовное производство.

Решение суда

Военный вместе с прокурором заключил соглашение о признании виновности. Зачем он сообщал об угрозе взрыва в доме, неизвестно. Вероятно, причиной такого неадекватного поведения стало опьянение. Обвиняемому назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, однако заменили заключение годом испытательного срока.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Его можно оспорить, подав апелляцию.