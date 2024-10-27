На Львівщині затримали водія з гранатою

Граната в руці. Фото ілюстративне: Рівне Онлайн

У Львові нетверезий водій вантажного автомобіля погрожував правоохоронцям гранатою. Він намагався повернути собі водійське посвідчення, яке в нього вилучили правоохоронці.

Про це повідомили у Національній поліції у неділю, 27 жовтня.

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Погрожував патрульним гранатою

"На трасі М-06 Київ — Чоп громадянка стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, яка створювала аварійні ситуації, та викликала поліцію", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Патрульні наздогнали транспортний засіб й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння.

"Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. Стосовно нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП", — розповіли в поліції.

Коли порушник почув, що його відсторонено від керування та про вилучення водійського посвідчення, він почав погрожувати поліцейським гранатою та вимагав повернення документів. Патрульні одразу затримали його, після чого викликали слідчо-оперативну групу.

Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її про всяк випадок відправили на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження у справі про опір співробітникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обовʼязків.

Повідомили, що в Арцизькій громаді сталася аварія за участю 16-річного мотоцикліста та 73-річного водія легковика. Троє людей госпіталізовано.

Нагадаємо, у Львові п'яний водій трамвая збив жінку з дворічним онуком.