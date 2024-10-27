На Львівщині затримали водія з гранатою

На Львівщині п'яний водій погрожував патрульним гранатою
У Львові нетверезий водій вантажного автомобіля погрожував правоохоронцям гранатою. Він намагався повернути собі водійське посвідчення, яке в нього вилучили правоохоронці.
Про це повідомили у Національній поліції у неділю, 27 жовтня.
Погрожував патрульним гранатою
"На трасі М-06 Київ — Чоп громадянка стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, яка створювала аварійні ситуації, та викликала поліцію", — говориться у повідомленні правоохоронців.
Патрульні наздогнали транспортний засіб й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння.
"Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. Стосовно нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП", — розповіли в поліції.
Коли порушник почув, що його відсторонено від керування та про вилучення водійського посвідчення, він почав погрожувати поліцейським гранатою та вимагав повернення документів. Патрульні одразу затримали його, після чого викликали слідчо-оперативну групу.
Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її про всяк випадок відправили на експертизу.
Розпочато кримінальне провадження у справі про опір співробітникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обовʼязків.
Повідомили, що в Арцизькій громаді сталася аварія за участю 16-річного мотоцикліста та 73-річного водія легковика. Троє людей госпіталізовано.
Нагадаємо, у Львові п'яний водій трамвая збив жінку з дворічним онуком.
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