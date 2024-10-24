Трамвай збив жінку з дитиною у Львові — водій був п'яним

Місце ДТП. Фото: поліція Львівської області

У Львові п'яний водій трамвая збив жінку з дворічним онуком. Чоловіка затримали, а жінка перебуває у реанімації.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

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Що відомо про наїзд трамвая

За даними поліції, інцидент стався ввечері 23 жовтня на вулиці Княгині Ольги у Львові.

"Водій трамвая, 50-річний львів’янин, здійснив наїзд на двох місцевих мешканців, дворічного хлопчика та його 44-річну бабцю, які переходили трамвайну колію пішохідним переходом. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії на місці ДТП. Фото: поліція Львівської області

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забирало в коментарі Новини.LIVE розповів, що наразі триває розслідування ДТП. Водій, який на момент аварії перебував у стані сп’яніння затриманий, проводиться розслідування поліцією та службове розслідування в ЛКП "Львівелектротранс".

Він додав, що постраждала жінка перебуває в лікарні у важкому стані, а місто готове надати необхідну допомогу для її лікування.

Трамвай збив на переході людей. Фото: поліція Львівської області

Раніше ми повідомляли, що у Львові із салону трамвая випала жінка. Суд призначив водію рік обмеження волі із забороною на водіння.

А у Львівській області під час сильного вітру дерево впало на електропоїзд. Пасажирів із різаними травмами забрала швидка.