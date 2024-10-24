Место ДТП. Фото: полиция Львовской области

Во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину с двухлетним внуком. Мужчину задержали, а женщина находится в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

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По данным полиции, инцидент произошел вечером 23 октября по улице Княгини Ольги во Львове.

"Водитель трамвая, 50-летний львовянин, совершил наезд на двух местных жителей, двухлетнего мальчика и его 44-летнюю бабушку, которые переходили трамвайные пути по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Следственные действия на месте ДТП. Фото: полиция Львовской области

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забирало в комментарии Новини. Live рассказал, что в настоящее время продолжается расследование ДТП. Водитель, на момент аварии находившийся в состоянии опьянения, задержан, проводится расследование полицией и служебное расследование в ЛКП "Львовэлектротранс".

Он добавил, что пострадавшая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, а город готов предоставить необходимую помощь для ее лечения.

Трамвай сбил на переходе людей. Фото: полиция Львовской области

Ранее мы сообщали, что во Львове из салона трамвая выпала женщина. Суд назначил водителю год ограничения свободы с запретом на вождение.

А во Львовской области во время сильного ветра дерево упало на электропоезд. Пассажиров с резаными травмами забрала скорая.