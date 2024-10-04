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У Львові із салону трамвая випала жінка — як суд покарав водія

4 жовтня 2024 09:05
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Льові суд покарав водія трамвая, з якого випала пасажирка
Трамвай у Львові. Ілюстративне фото: Твоє Місто
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Водій трамвая у Львові проводив посадку-висадку пасажирів і, не помітивши, як пасажирці затиснуло руку дверима, продовжив рух. Суд призначив чоловіку рік обмеження волі із забороною на водіння.

Про це йдеться у вироку суду, який оприлюднили 2 жовтня. 

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Деталі справи

Водій трамвая одного з маршрутів у Львові 19 червня 2024 року проводив посадку-висадку пасажирів на площі Кропивницького. Під час цього він не помітив, що пасажирці, яка виходила з трамвая, затиснуло дверима руку, і він почав рух. 

Внаслідок цього жінка випала з дверей транспорту й отримала вивих плеча та закритий вивих плечового суглоба. 

Рішення суду

Під час судового засідання водій трамвая визнав свою провину та розкаявся. Водночас постраждала пенсіонерка заявила, що не має претензій до чоловіка, адже він сплатить моральну компенсацію. 

Однак, враховуючи всі обставини справи, Галицький районний суд визнав водія трамвая винним за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). 

Чоловіку призначили рік обмеження волі із забороною на водіння. Суд замінив увʼязнення на рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві чоловік, який вкрав в аптеці зубну пасту, отримав чотири роки позбавлення волі. 

Крім того, ми повідомляли, що у Львові автомобіль збив водія самоката. Кого суд визнав винним, можете дізнатися тут

суд Львів водії судові рішення трамвай

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