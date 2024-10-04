Во Леве суд наказал водителя трамвая, из которого выпала пассажирка

Трамвай во Львове. Иллюстративное фото: Твоє Місто

Водитель трамвая во Львове производил посадку-высадку пассажиров и, не заметив, как пассажирке зажало руку дверью, продолжил движение. Суд назначил мужчине год ограничения свободы с запретом на вождение.

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном 2 октября.

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Детали дела

Водитель трамвая одного из маршрутов во Львове 19 июня 2024 года проводил посадку-высадку пассажиров на площади Кропивницкого. Во время этого он не заметил, что пассажирке, которая выходила из трамвая, зажало дверью руку, и начал движение.

В результате женщина выпала из дверей транспорта и получила вывих плеча и закрытый вывих плечевого сустава.

Решение суда

Во время судебного заседания водитель трамвая признал свою вину и раскаялся. В то же время пострадавшая пенсионерка заявила, что не имеет претензий к мужчине, ведь он уплатит моральную компенсацию.

Однако, учитывая все обстоятельства дела, Галицкий районный суд признал водителя трамвая виновным по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее у потерпевший средней тяжести телесное повреждение).

Мужчине назначили год ограничения свободы с запретом на вождение. Суд заменил заключение на год испытательного срока. Приговор можно оспорить в апелляции.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве мужчина, укравший в аптеке зубную пасту, получил четыре года лишения свободы.

Кроме того, мы сообщали, что во Львове автомобиль сбил водителя самоката. Кого суд признал виновным, можете узнать здесь.