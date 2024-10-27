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Во Львовской области пьяный водитель угрожал патрульным гранатой

27 октября 2024 19:25
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львовской области задержали водителя с гранатой
Гранат в руке. Фото иллюстративное: Ровно Онлайн
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львове нетрезвый водитель грузового автомобиля угрожал правоохранителям гранатой. Он пытался вернуть себе водительское удостоверение, которое у него изъяли правоохранители.

Об этом сообщили в Национальной полиции в воскресенье, 27 октября.

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Угрожал патрульным гранатой

"На трассе М-06 Киев — Чоп гражданка стала очевидцем опасных маневров грузовика, который создавали аварийные ситуации, и вызвала полицию", — говорится в сообщении правоохранителей.

Патрульные догнали транспортное средство и обнаружили у 34-летнего водителя признаки алкогольного опьянения.

"Устройство Драгер показало 1,73 промилле. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП", — рассказали в полиции.

Когда нарушитель услышал, что он отстранен от управления и об изъятии водительского удостоверения, он начал угрожать полицейским гранатой и потребовал возвращения документов. Патрульные сразу же задержали его, после чего вызвали следственно-оперативную группу.

Предварительно граната оказалась тренировочной, однако ее на всякий случай отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное производство по делу о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей.

Сообщили, что в Арцизской громаде произошла авария с участием 16-летнего мотоциклиста и 73-летнего водителя легковушки. Три человека госпитализированы.

Напомним, во Львове пьяный водитель трамвая сбил женщину с двухлетним внуком.

Украина водительское удостоверение полиция граната Львов

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