Во Львовской области задержали водителя с гранатой

Гранат в руке. Фото иллюстративное: Ровно Онлайн

Во Львове нетрезвый водитель грузового автомобиля угрожал правоохранителям гранатой. Он пытался вернуть себе водительское удостоверение, которое у него изъяли правоохранители.

Об этом сообщили в Национальной полиции в воскресенье, 27 октября.

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Угрожал патрульным гранатой

"На трассе М-06 Киев — Чоп гражданка стала очевидцем опасных маневров грузовика, который создавали аварийные ситуации, и вызвала полицию", — говорится в сообщении правоохранителей.

Патрульные догнали транспортное средство и обнаружили у 34-летнего водителя признаки алкогольного опьянения.

"Устройство Драгер показало 1,73 промилле. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП", — рассказали в полиции.

Когда нарушитель услышал, что он отстранен от управления и об изъятии водительского удостоверения, он начал угрожать полицейским гранатой и потребовал возвращения документов. Патрульные сразу же задержали его, после чего вызвали следственно-оперативную группу.

Предварительно граната оказалась тренировочной, однако ее на всякий случай отправили на экспертизу.

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