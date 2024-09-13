У місті Турка п'яний водій збив жінку — деталі ДТП

Автомобіль, який збив жінку. Фото: поліція Львівської області

У місті Турка Львівської області п'яний водій збив жінку. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області у п'ятницю, 13 вересня.

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За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася 12 вересня на вулиці Молодіжній у місті Турка.

"Водій автомобіля Avia A-31, 58-річний житель одного з сіл району, здійснив наїзд на пішохода, 64-річну місцеву мешканку.

Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий і очікує на обрання запобіжного заходу.

Місце ДТП. Фото: поліція Львівської області

Щодо чоловіка порушено кримінальну справу про "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років", — додали у поліції.