В городе Турка пьяный водитель сбил женщину — детали ДТП

Автомобиль, сбивший женщину. Фото: полиция Львовской области

В городе Турка Львовской области пьяный водитель сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области в пятницу, 13 сентября.

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По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 сентября на улице Молодежной в городе Турка.

"Водитель автомобиля Avia A-31, 58-летний житель одного из сел района, совершил наезд на пешехода, 64-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП пожилая женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан и ожидает избрания меры пресечения.

Место ДТП. Фото: полиция Львовской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения".

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет", — добавили в полиции.