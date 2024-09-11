У Стрию автобус на переході збив дитину — у якому стані дівчинка

На Львівщині водій автобуса на пішохідному переході збив дитину
У місті Стрий, що на Львівщині, водій автобуса на пішохідному переході збив дитину. Зараз дівчинка перебуває у лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області у середу, 11 вересня.
Обставини ДТП
За інформацією правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 10 вересня на вулиці Львівській у Стрию.
"Водій автобуса Setra, 62-річний житель одного із сіл Стрийського району, здійснив наїзд на пішохода, 12-річну місцеву мешканку", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.
Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".
"Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", — наголосили правоохоронці.
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