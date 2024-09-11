У Стрию автобус на переході збив дитину — у якому стані дівчинка

Автобус Setra. Фото: поліція Львівської області

У місті Стрий, що на Львівщині, водій автобуса на пішохідному переході збив дитину. Зараз дівчинка перебуває у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області у середу, 11 вересня.

Читайте також:

Обставини ДТП

За інформацією правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 10 вересня на вулиці Львівській у Стрию.

"Водій автобуса Setra, 62-річний житель одного із сіл Стрийського району, здійснив наїзд на пішохода, 12-річну місцеву мешканку", — йдеться у повідомленні.

Автобус, який збив дитину на переході. Фото: поліція Львівської області

Зазначається, що внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.

Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

"Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", — наголосили правоохоронці.