В Стрые автобус на переходе сбил ребенка — в каком состоянии девочка

Автобус Setra. Фото: полиция Львовской области

В городе Стрый Львовской области водитель автобуса на пешеходном переходе сбил ребенка. Сейчас девочка находится в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области в среду, 11 сентября.

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Обстоятельства ДТП

По информации правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 10 сентября на улице Львовской в Стрые.

"Водитель автобуса Setra, 62-летний житель одного из сел Стрыйского района, совершил наезд на пешехода, 12-летнюю местную жительницу", — говорится в сообщении.

Автобус, сбивший ребенка на переходе. Фото: полиция Львовской области

Отмечается, что в результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", — подчеркнули правоохранители.