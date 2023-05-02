На Львівщині під час ремонту площі виявили давнє приміщення

Провалля утворилося у місті Добромиль, на Львівщині. Фото: ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури

У місті Добромиль, що у Самбірському районі Львівської області, стався обвал у підземне приміщення під час ремонту площі Ринок. Археолог та дослідник архітектури Юрій Лукомський обстежив територію.

Про це повідомили в ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури

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Провалля та виявлене приміщення обстежені, місцевим органам влади та виконавцям робіт надані рекомендації по збереженню і консервації виявленого археологічно-архітектурного обʼєкту.

На Львівщині стався обвал у підземне приміщення. Фото: ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури

"У 20-х числах квітня в часі робіт по ремонту площі Ринок у Добромилі стався обвал у підземне приміщенняЩоб зʼясувати усе на місці, була організована поїздка у Добромиль за участю досвідченого археолога архітектури Пана Юрія Лукомського", — йдеться у повідомленні.

У місті Добромиль, що у На Львівщині утворилося провалля.

Фото: ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури

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