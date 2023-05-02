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На Львівщині під час ремонту площі виявили давнє приміщення

2 травня 2023 17:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині під час ремонту площі виявили давнє приміщення
Провалля утворилося у місті Добромиль, на Львівщині. Фото: ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У місті Добромиль, що у Самбірському районі Львівської області, стався обвал у підземне приміщення під час ремонту площі Ринок. Археолог та дослідник архітектури Юрій Лукомський обстежив територію.

Про це повідомили в ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури

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Деталі

Провалля та виявлене приміщення обстежені, місцевим органам влади та виконавцям робіт надані рекомендації по збереженню і консервації виявленого археологічно-архітектурного обʼєкту.

На Львівщині стався обвал у підземне приміщення. Фото: ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури
На Львівщині  стався обвал у підземне приміщення. Фото: ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури

"У 20-х числах квітня в часі робіт по ремонту площі Ринок у Добромилі стався обвал у підземне приміщенняЩоб зʼясувати усе на місці, була організована поїздка у Добромиль за участю досвідченого археолога архітектури Пана Юрія Лукомського", — йдеться у повідомленні.

У місті Добромиль, що у Самбірському районі Львівської області утворилося провалля. Фото:
У місті Добромиль, що у На Львівщині утворилося провалля.
Фото: ЛОО Українське товариство охорони пам'яток історії та культури

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові на проїжджій частині однієї з вулиць провалилася дорога.

Також, ми писали, що на Львівщині, у селі Розвадів стався витік газу.

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