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Во Львовской области во время ремонта площади обнаружили давнее помещение

2 мая 2023 17:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области во время ремонта площади обнаружили давнее помещение
Пропасть образовалась в городе Добромиль, во Львовской области. Фото: ЛОО Украинское общество охраны памятников истории и культуры
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В городе Добромиль в Самборском районе Львовской области произошел обвал в подземное помещение во время ремонта площади Рынок. Археолог и исследователь архитектуры Юрий Лукомский обследовал территорию.

Об этом сообщили в ЛОО Украинское общество охраны памятников истории и культуры

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Подробности

Пропасть и обнаруженное помещение обследованы, местным органам власти и исполнителям работ предоставлены рекомендации по сохранению и консервации обнаруженного археологически-архитектурного объекта.

Во Львовской области произошел обвал в подземное помещение. Фото: ЛОО Украинское общество охраны памятников истории и культуры
Во Львовской области произошел обвал в подземное помещение. Фото: ЛОО Украинское общество охраны памятников истории и культуры

"В 20-х числах апреля во время работ по ремонту площади Рынок в Добромиле произошел обвал в подземное помещение Чтобы выяснить все на месте, была организована поездка в Добромиль с участием опытного археолога архитектуры господина Юрия Лукомского", - говорится в сообщении.

В городе Добромиль, что в Самборском районе Львовской области образовалась пропасть. Фото:
В городе Добромиль, что во Львовской области образовалась пропасть.
Фото: ЛОО Украинское общество охраны памятников истории и культуры

Напомним, мы ранее писали, что во Львове на проезжей части одной из улиц провалилась дорога.

Также мы писали, что на Львовщине, в селе Розвадов произошла утечка газа.

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