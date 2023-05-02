Во Львовской области во время ремонта площади обнаружили давнее помещение
В городе Добромиль в Самборском районе Львовской области произошел обвал в подземное помещение во время ремонта площади Рынок. Археолог и исследователь архитектуры Юрий Лукомский обследовал территорию.
Об этом сообщили в ЛОО Украинское общество охраны памятников истории и культуры
Подробности
Пропасть и обнаруженное помещение обследованы, местным органам власти и исполнителям работ предоставлены рекомендации по сохранению и консервации обнаруженного археологически-архитектурного объекта.
"В 20-х числах апреля во время работ по ремонту площади Рынок в Добромиле произошел обвал в подземное помещение Чтобы выяснить все на месте, была организована поездка в Добромиль с участием опытного археолога архитектуры господина Юрия Лукомского", - говорится в сообщении.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове на проезжей части одной из улиц провалилась дорога.
Также мы писали, что на Львовщине, в селе Розвадов произошла утечка газа.