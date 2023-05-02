Во Львовской области во время ремонта площади обнаружили давнее помещение

Пропасть образовалась в городе Добромиль, во Львовской области. Фото: ЛОО Украинское общество охраны памятников истории и культуры

В городе Добромиль в Самборском районе Львовской области произошел обвал в подземное помещение во время ремонта площади Рынок. Археолог и исследователь архитектуры Юрий Лукомский обследовал территорию.

Об этом сообщили в ЛОО Украинское общество охраны памятников истории и культуры

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Пропасть и обнаруженное помещение обследованы, местным органам власти и исполнителям работ предоставлены рекомендации по сохранению и консервации обнаруженного археологически-архитектурного объекта.

Во Львовской области произошел обвал в подземное помещение. Фото: ЛОО Украинское общество охраны памятников истории и культуры

"В 20-х числах апреля во время работ по ремонту площади Рынок в Добромиле произошел обвал в подземное помещение Чтобы выяснить все на месте, была организована поездка в Добромиль с участием опытного археолога архитектуры господина Юрия Лукомского", - говорится в сообщении.

В городе Добромиль, что во Львовской области образовалась пропасть.

Фото: ЛОО Украинское общество охраны памятников истории и культуры

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