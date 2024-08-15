У Стрию підліток двічі стріляв у перехожого, його заарештували

Чоловік з пістолетом. Ілюстративне фото: IStock

У Стрию Львівської області затримали неповнолітнього підлітка, який втік з місця події, який перед цим двічі стріляв у перехожого. Суд відправив його під домашній арешт.

Про це інформує Zaxid.net у четвер, 15 серпня.

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Як стало відомо, у п'ятницю, 9 серпня неповнолітній підліток вступив у словесний конфлікт з незнайомим йому чоловіком, який зробив йому зауваження через засмічення вулиці. У присутності перехожих хлопець витягнув пістолет, направив його на чоловіка та двічі вистрілив у нього, після чого втік з місця події.

Кулі влучили потерпілому у живіт та поранили вухо. Зловмисника затримали поліцейські.

Водночас правоохоронці не встановили, чи був пістолет бойовим. Суд вже обрав йому запобіжний захід, і помістив його під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Слідство досі триває.