В Стрыю подросток дважды стрелял в прохожего, его арестовали

Мужчина с пистолетом. Иллюстративное фото: IStock

В Стрые Львовской области задержан сбежавший с места происшествия несовершеннолетний подросток, который перед этим дважды стрелял в прохожего. Суд направил его под домашний арест.

Об этом сообщает Zaxid.net в четверг, 15 августа.

Читайте также:

Во Львовской области подросток дважды стрелял в прохожего

Как стало известно, в пятницу, 9 августа, несовершеннолетний подросток вступил в словесный конфликт с незнакомым ему мужчиной, сделавшим ему замечания из-за засорения улицы. В присутствии прохожих парень вытащил пистолет, направил его на мужчину и дважды выстрелил в него, после чего скрылся с места происшествия.

Пули попали пострадавшему в живот и ранили ухо. Злоумышленника задержали полицейские.

В то же время правоохранители не установили, был ли пистолет боевым. Суд уже избрал ему меру пресечения, и поместил его под круглосуточный домашний арест на два месяца. Следствие до сих пор продолжается.