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Во Львовской области подросток дважды стрелял в прохожего и скрылся — какое наказание определил суд

15 августа 2024 17:13
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Стрыю подросток дважды стрелял в прохожего, его арестовали
Мужчина с пистолетом. Иллюстративное фото: IStock
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Стрые Львовской области задержан сбежавший с места происшествия несовершеннолетний подросток, который перед этим дважды стрелял в прохожего. Суд направил его под домашний арест.

Об этом сообщает Zaxid.net в четверг, 15 августа.

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Во Львовской области подросток дважды стрелял в прохожего

Как стало известно, в пятницу, 9 августа, несовершеннолетний подросток вступил в словесный конфликт с незнакомым ему мужчиной, сделавшим ему замечания из-за засорения улицы. В присутствии прохожих парень вытащил пистолет, направил его на мужчину и дважды выстрелил в него, после чего скрылся с места происшествия.

Пули попали пострадавшему в живот и ранили ухо. Злоумышленника задержали полицейские.

В то же время правоохранители не установили, был ли пистолет боевым. Суд уже избрал ему меру пресечения, и поместил его под круглосуточный домашний арест на два месяца. Следствие до сих пор продолжается.

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